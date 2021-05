La Sardegna si avvia a tornare in zona bianca Covid a partire dal primo giugno. Il Governo è infatti pronto a introdurre un decreto che fissa nuovi parametri per il sistema a colori delle regioni.

Non ci si baserà più sull’indice Rt, bensì sull'incidenza e il tasso di ospedalizzazione. Parametri che consentiranno all’Isola di essere ricollocata nella fascia a rischio minimo, assieme a Friuli Venezia Giulia e Molise con, a ruota, Abruzzo, Veneto e Liguria (a partire dal 7 giugno).

Una notizia che arriva assieme al calendario della nuove riaperture approvato dal Consiglio dei ministri.

Le nuove norme anti Covid prevedono un allentamento graduale delle misure. Il coprifuoco (che non sarà invece non previsto per la zona bianca) slitterà alle 23 da domani, mentre dal 7 giugno scatterà alle 24 e sparirà dal 21 giugno. Dal primo giugno ristoranti e bar aperti a pranzo e a cena anche al chiuso. Dal 22 maggio aperti mercati e centri commerciali, dal 24 le palestre, dal 1 luglio le piscine al chiuso. Dal 16 giugno si potranno celebrare i matrimoni con il cosiddetto “green pass” e dal 15 saranno riaperti i parchi a tema.

Per le discoteche, invece, bisognerà aspettare ancora.

