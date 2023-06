È partita a Roma, con una delegazione sarda in prima fila, la manifestazione nazionale della Cgil per la difesa della sanità pubblica.

Presenti la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ma anche anche il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il presidente Pd Stefano Bonaccini, oltre ad alcuni componenti di punta della segreteria e diversi deputati.

Scendono in campo insomma i big per una battaglia che, come ricorda il responsabile Iniziative politiche del Nazareno Marco Furfaro, è «un elemento distintivo» per il Pd. E rilancia: «Costruiremo una mobilitazione per la sanità pubblica in prima persona come partito». Il presidente pentastellato, invece, passerà per un saluto.

Punto dirimente, quello della sanità, anche per Carlo Calenda. Che, tuttavia, nella piazza Cgil ha deciso di non andare. Il leader di Azione ricorda di aver presentato alle altre opposizioni proposte articolate sul tema per avere contributi e pareri. Riscontri che, però, sottolinea, «non sono mai arrivati».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata