L’ex ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha commesso abusi: durante il suo mandato al Viminale ha utilizzato i voli di Stato rispettando "i criteri di economicità, celerità di spostamento e di impiego razionale delle risorse" e sempre "nell'esercizio delle proprie funzioni di ministro dell'Interno".

Lo ha scritto la procura della Repubblica al tribunale ordinario di Roma (collegio per i reati ministeriali) - secondo quanto ha reso noto la Lega -, chiedendo l'archiviazione e spazzando via i dubbi sui voli effettuati dal segretario della Lega con mezzi del Dipartimento di Pubblica Sicurezza o dei Vigili del Fuoco.

"Era tutto perfettamente in regola - prosegue la nota del Carroccio - come l'allora ministro aveva subito spiegato, nonostante un'inchiesta giornalistica avesse insinuato il contrario. Nel maggio 2019 la vicenda era finita su tutti i media, diventando argomento di duro scontro politico e materia per la magistratura. A distanza di circa due anni - conclude il comunicato - emerge la verità".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata