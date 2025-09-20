Salvini colpito da coliche renali: annullati tutti gli impegniLo staff del leader della Lega: «Sottoposto a controlli, nulla di preoccupante. A Pontida ci sarà»
Il segretario della Lega Matteo Salvini annulla tutti gli impegni pubblici per sottoporsi a controlli medici a causa di improvvise coliche renali che lo hanno colpito in queste ore. Lo ha fatto sapere il suo staff.
Un malessere che lo ha colpito proprio alla vigilia dell’annuale raduno leghista di Pontida, in programma domenica.
L’entourage del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché vicepremier, però rassicura: «Nulla di preoccupante, ovviamente è confermata la presenza di domani a Pontida».
(Unioneonline)