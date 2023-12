Sembrava che avessero buone intenzioni i due ragazzi che a Eboli (Salerno) hanno avvicinato un gattino, in mezzo alla strada, per poi sferrargli un calcio all’improvviso sotto la pancia, facendolo roteare in aria.

La scena è stata filmata da un terzo, che poi ha postato il tutto sul web. Il gesto è stato segnalato alle forze dell’ordine dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs), che pubblicato il video sul suo profilo Facebook. «La drammatica storia di Leone, il gatto ritrovato in strada a Nocera, pochi chilometri da Eboli, scuoiato vivo da un criminale ancora a piede libero, purtroppo non ha insegnato nulla a questi delinquenti. Senza alcuna pietà i due squallidi protagonisti di questo video, insieme a chi lo ha registrato senza intervenire per impedire la violenza, hanno attirato il povero gatto in una trappola per poi colpirlo vigliaccamente allo stomaco con un calcio».

« Abbiamo inviato il video alle forze dell'ordine – conclude Borrelli – per risalire all'identità del criminale che ha colpito il gatto e dei suoi complici nella speranza che siano subito identificati e puniti come meritano».

