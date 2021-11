In via dell’Autonomia Siciliana, a Palermo, è stata rubata la pianta in memoria di Emanuela Loi, la poliziotta sarda della scorta di Paolo Borsellino morta nella strage di via D’Amelio.

La pomelia si trovava nell’area dedicata al “Valore delle donne contro ogni forma di violenza”, non distante da via D’Amelio.

A fare la scoperta del furto il componente dell’associazione Democratica Palermo e ideatore di questa area verde, Emilio Corrao, insieme al vice presidente dell'ottava circoscrizione Marcello Longo e il presidente della diocesi di Palermo dell'azione cattolica Giuseppe Bellanti.

I tre erano lì per un sopralluogo in vista di una manifestazione in programma il 28 novembre.

"In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne ci sarà in questo luogo un momento di sensibilizzazione dedicato al valore delle donne contro ogni forma di violenza, saranno piantati alberi di agrumi per testimoniare l’impegno di tante donne che lottano nella promozione della legalità e della giustizia”, spiegano i promotori.

(Unioneonline/L)

