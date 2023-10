Un rottweiler precipita da un balcone e travolge una donna incinta che passava lì sotto.

Succede nel pieno centro di Roma, in via Frattina: la donna, al secondo mese di gravidanza, è ora ricoverata in condizioni molto gravi.

L’episodio è avvenuto in tarda mattinata: il cane è caduto dal terzo piano ed è morto sul colpo, la padrona è sotto choc e sostiene di non essersi accorta di nulla.

Passanti e commessi della via, una delle più famose del centro capitolino, hanno soccorso subito la donna in attesa dell’arrivo del 118. Alcuni hanno anche cercato di soccorrere l’animale, che però è morto subito.

Sulla vicenda indagano i carabinieri: stanno cercando di ricostruire la dinamica e capire come il cane sia potuto precipitare dal balcone.

(Unioneonline/L)

