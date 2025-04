Sono più di cento le delegazioni, tra capi di Stato e di governo, che arriveranno sabato in piazza San Pietro assieme a oltre duecentomila fedeli per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Roma si prepara ai funerali del Pontefice con un dispositivo di sicurezza imponente: la macchina organizzativa, chiamata a gestire l'ennesima prova nella Capitale, si è messa in moto già ieri, non appena arrivata la notizia della morte di Bergoglio, ma le misure si intensificheranno ulteriormente da domani, quando a San Pietro sarà esposta la salma di Francesco e raggiungeranno l'apice nel giorno delle esequie.

Per mettere a punto ogni dettaglio si è tenuto un doppio vertice in prefettura. Un Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e a seguire il Comitato provinciale presieduto dal prefetto Lamberto Giannini.

«Abbiamo dato avvio a questo grande impegno per i profili di sicurezza pubblica, un evento molto impegnativo perché vede la concomitanza dei funerali del Papa, delle celebrazioni del 25 aprile e degli eventi del Giubileo già calendarizzati», ha detto il titolare del Viminale spiegando che i dispositivi di sicurezza si stanno calibrando per una "cornice di massima" di 170 delegazioni, tra capi di Stato e di governo.

Stamattina c'è stato anche un sopralluogo operativo in piazza San Pietro a cui hanno partecipato forze dell'ordine e tutti gli enti coinvolti. Sotto la lente, in particolare, la gestione dell'arrivo e della partenza delle autorità e la dislocazione dei mezzi di soccorso.

Su Roma è già scattata la no fly zone mentre l'area di piazza San Pietro sarà super blindata nella giornata di sabato, con bonifiche preventive anche nel sottosuolo. Saranno schierati i tiratori scelti, gli artificieri, i nuclei cinofili delle diverse forze di polizia, la polizia fluviale per il pattugliamento del Tevere e delle banchine, le unità Nbcr dei pompieri per il contrasto alla minaccia nucleare, batteriologica, chimica e radiologica.

Per accedere in piazza San Pietro ci saranno varchi presidiati con i metal detector e saranno schierati anche i dispositivi anti-drone in dotazione alle forze armate.

Una sorveglianza particolare sarà dedicata a aeroporti, stazioni e anche ai quartieri dove alloggeranno le autorità, a partire dai Parioli, dove si trova Villa Taverna, la casa dell'ambasciatore americano dove alloggerà Donald Trump. Molti leader dovrebbero raggiungere Roma sabato e ripartire in giornata mentre proprio il presidente degli Stati Uniti dovrebbe arrivare venerdì.

A occuparsi invece dell'accoglienza, della mobilità e dell'assistenza dei fedeli per i funerali sarà il capo del dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano.

Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri che ha adottato un provvedimento ad hoc. Ciciliano opererà in "stretto raccordo" con il commissario di governo per il giubileo e sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e con il prefetto di Roma Lamberto Giannini e potrà avvalersi delle strutture operative di protezione civile e di eventuali "soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi", comprese "società in house o partecipate dello Stato e dagli enti territoriali interessati".

