Per ora è in coma farmacologico: così hanno raccontato i medici alla famiglia. Un bambino di nove anni, originario di un paese della Planargia, da ieri è ricoverato al policlinico Umberto I di Roma. Sarebbe rimasto intossicato dal cloro di una piscina, in zona Borghesiana, in via della Capanna Murata, mentre giocava assieme ai suoi fratelli.

L’allarme è scattato a fine mattinata, quando l'acqua stava diventando gialla. Pochi minuti dopo tutti i presenti hanno iniziato ad accusare malori. I bambini, che in quel momento erano assieme alla mamma, sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale. Sono tutti attualmente ricoverati, il più grave è quello di nove anni, il secondogenito.

Sul posto è immediatamente arrivato anche il papà, militare. Aveva appena terminato di sfilare sul primo mezzo dell’esercito in occasione della Festa del 2 giugno, a Roma.

