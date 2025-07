Tragedia in uno stabilimento balneare di Sabaudia, sul litorale pontino in provincia di Latina.

Un cameriere di 50 anni è morto soffocato dopo aver mangiato una mozzarella. Adriano Poponessi, questo il nome della vittima che è di Latina, aveva appena ingerito il latticino in un momento di pausa dal lavoro quando ha iniziato a mostrare difficoltà respiratorie. L’uomo prestava servizio nel ristorante di uno stabilimento balneare in cui si sta svolgendo il Sabaudia Sunset Jazz Festival.

La tragedia è avvenuta ieri sera poco prima dell’inizio del concerto. I presenti hanno subito tentato di soccorrerlo, praticandogli le manovre di emergenza. Immediato poi l’intervento dei soccorsi, con un’eliambulanza che lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti, ma per il cinquantenne non c'è stato nulla da fare.

