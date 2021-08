Il mistero del volantino che ha tappezzato le strade di Scafati, nel Salernitano, pare risolto. Il biglietto conteneva un messaggio che recitava: “Cercasi: Luigi, fidanzato con Valeria, che vive zona Scafati. Voglio raccontargli e fargli vedere come la sua fidanzata si diverte a distruggere anni di convivenza con una relazione clandestina con il mio compagno (tra l’altro lei recidiva)”. E poi: “Ci sono chat e chiamate che confermano gli incontri mentre io e Luigi eravamo sul posto di lavoro”. Firmato: Michela, con un numero di telefono.

In realtà pare che Michela non esista, mentre sono reali Luigi e Valeria. E sarebbe quest’ultima in particolare la protagonista suo malgrado di una storia che conduce quasi allo stalking.

Il contatto telefonico indicato nel volantino è intestato a un cittadino extracomunitario, e risulta attivato – hanno scoperto i carabinieri, a metà luglio a Napoli. Alle chiamate però non risponde. Ma per i militari dietro tutta la vicenda c’è una persona che in passato avrebbe molestato con dei messaggi Valeria e che ora probabilmente voleva mettere zizzania tra lei e il suo compagno.

Niente tradimenti, insomma, né amanti scoperti. Solo la trovata di qualcuno che, evidentemente, pensava di poter ottenere il suo risultato con questo metodo.

