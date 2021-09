Arrivano i corridoi Covid free per mete turistiche extra Ue.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che istituisce protocolli di sicurezza per raggiungere Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam.

Al rientro da queste zone, viene reso noto, non è previsto l’isolamento fiduciario ma c'è l'obbligo di effettuare il test con tampone molecolare o antigenico in partenza dall'Italia e in arrivo sul territorio nazionale. Se la permanenza nel Paese estero è superiore a 7 giorni, è necessario un test da effettuarsi nel periodo di soggiorno. Si è esentati da isolamento fiduciario presentando all'atto dell'imbarco dal Paese estero un test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti e facendo un ulteriore test in arrivo all'aeroporto nazionale.

L'ordinanza è valida fino al 31 gennaio 2022 salvo eventuali proroghe. E' istituto presso il ministero della Salute, si sottolinea, un tavolo tecnico di monitoraggio e coordinamento composto da rappresentanti dei ministeri di Salute, Turismo e Affari esteri, da rappresentanti delle aziende turistiche e delle società aeroportuali.

