È stata dichiarata la morte cerebrale del dodicenne di San Benedetto del Tronto, rimasto incastrato col piede nella vasca idromassaggio a Pasqua, in un hotel di Pennabilli (Rimini). Era ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Infermi. Il fascicolo della Procura riminese, quindi, diventerà per omicidio colposo, al momento senza indagati. Le indagini sono dei carabinieri di Novafeltria.

Il dramma si era consumato la scorsa domenica e il ragazzino era stato subito ricoverato in gravissime condizioni. Secondo quanto ricostruito, la vittima al momento dell’incidente si trovava con la famiglia in una vasca di circa un metro.

Subito i familiari avevano dato l'allarme e il personale della struttura ha spento l'impianto dell'idromassaggio, ma quando il 12enne è stato soccorso era già esanime e senza battito cardiaco.

(Unioneonline)

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