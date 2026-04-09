Facebook e Whatsapp in down per una decina di minuti. Si sono moltiplicate in poco tempo le segnalazioni di problemi di funzionamento per le App di Meta, che risultavano non raggiungibili da dispositivi mobili e da computer.

La disfunzione ha iniziato a verificarsi intorno alle 10,15.

Non si registravano all’inizio invece gravi criticità per Instagram che, all’apparenza, permetteva caricamento e consultazione dei contenuti. Ma poi anche lì è arrivato il blocco. E la successiva soluzione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata