L'alta pressione sarà ancora la grande protagonista fino a sabato, con caldo anomalo per il periodo. Ma il cielo non sarà limpido, a causa della risalita di sabbia sahariana da sud. Questa polvere del deserto in sospensione, specialmente sui cieli del Centro-Sud, sarà il preludio a un peggioramento atteso per domenica sera tra Sardegna, Liguria e Piemonte che lunedì dovrebbe aprire, con le prime ma deboli piogge, una fase di maltempo.

Lunedì l'Italia dovrebbe subire, spiega Tedici, «un vero e proprio duplice attacco: da sud risalirà un'intensa ondata di pulviscolo sahariano associata ad una massa d'aria mite e molto umida che causerà qualche pioggia sparsa, mentre dall'Atlantico irromperà un fronte di aria più fresca e temporalesca. Questo mix dovrebbe causerà un esteso peggioramento che insisterà per qualche giorno sul nostro Paese. Nel mirino - continua Tedici - ci saranno in particolare il versante tirrenico e il Sud, ma non si escludono precipitazioni frequenti anche al Nord Italia. L'effetto più evidente sarà il crollo termico: la bolla calda anomala di questi giorni si sgonfierà rapidamente, riportando le temperature massime intorno ai 17-18°.

Venerdì e sabato, inoltre, si assisterà a un vistoso mutamento nel colore del cielo. «Inizieremo, infatti, a vedere i primi effetti del cambiamento sotto forma di polvere del deserto. I cieli diventeranno via via meno limpidi e più lattiginosi a causa della risalita di sabbia sahariana da sud. Per essere precisi - dice Tedici - quella che chiamiamo "sabbia" in sospensione è in realtà limo fine o silt, particelle dalle dimensioni ben più ridotte rispetto al granello di sabbia vero e proprio». Come detto, questa polvere del deserto in sospensione, specialmente sui cieli del Centro-Sud, sarà la prima avvisaglia del peggioramento atteso per domenica sera tra Sardegna, Liguria e Piemonte. «Su queste zone non sono escluse le prime deboli piogge che, proprio a causa del pulviscolo atmosferico, risulteranno "fangose". Il consiglio pratico è d'obbligo: evitate di lavare l'auto nel weekend, perché si sporcherà inesorabilmente già all'inizio della prossima settimana», dicono gli esperti.

(Unioneonline)

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