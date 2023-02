Una donna è morta in ospedale poco dopo il ricovero, forse a causa di diverse lesioni.

Questa notte poco dopo le quattro, a Merano (Bolzano), i carabinieri sono intervenuti in ospedale per il decesso di una 39enne altoatesina. Portata d’urgenza al Pronto soccorso, per lei non c’è stato nulla da fare.

A dare l’allarme è stato il suo compagno e convivente. Sul corpo della donna sono state trovate diverse ferite. Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno e sono state avviate indagini per chiarire la cause della morte. Non si esclude nessuna pista.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata