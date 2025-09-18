Ricci, il candidato Pd nelle Marche: «Michela Murgia grande combattente, le intitolerei una piazza»«Una delle scrittrici più grandi dei nostri tempi, grande femminista. Merita l’intitolazione di un luogo pubblico»
Michela Murgia meriterebbe l’intitolazione di una piazza.
A dirlo in un’intervista a Klaus Davi per il talk su YouTube KlausCondicio è Matteo Ricci, candidato Pd alla presidenza della Regione Marche, che nel voto del 28 e 29 settembre sfida il presidente uscente e candidato FdI Francesco Acquaroli.
«Intitolerei una piazza a Michela Murgia qualora dovessi tornare sindaco», le sue parole.
«Penso sia stata una delle scrittrici più importanti dei nostri tempi, una grande femminista, una grande combattente sotto tutti i punti di vista, anche contro la malattia che ha avuto. Una persona che merita l'intitolazione di una piazza, di una via o comunque di un luogo pubblico».
(Unioneonline)