Michela Murgia meriterebbe l’intitolazione di una piazza.

A dirlo in un’intervista a Klaus Davi per il talk su YouTube KlausCondicio è Matteo Ricci, candidato Pd alla presidenza della Regione Marche, che nel voto del 28 e 29 settembre sfida il presidente uscente e candidato FdI Francesco Acquaroli.

«Intitolerei una piazza a Michela Murgia qualora dovessi tornare sindaco», le sue parole.

«Penso sia stata una delle scrittrici più importanti dei nostri tempi, una grande femminista, una grande combattente sotto tutti i punti di vista, anche contro la malattia che ha avuto. Una persona che merita l'intitolazione di una piazza, di una via o comunque di un luogo pubblico».

(Unioneonline)

