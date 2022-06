Massimiliano Zani, 47 anni, vicesindaco di Filattiera, piccolo comune della Lunigiana, in provincia di Massa Carrara, è morto dopo essere rimasto incastrato, questa la prima ricostruzione, in una pressa per la lavorazione del fieno.

Da quanto appreso, il vicesindaco, dipendente del gestore idrico Gaia spa, sembra stesse lavorando in un campo non lontano dalla sua abitazione.

Sul posto, appena dato l'allarme al 118, è intervenuto l'elisoccorso Pegaso, ma per Zani non c'è stato nulla da fare.

"Siamo senza parole per quanto accaduto - si legge in una nota inviata dalla società Gaia spa a proposito del terribile incidente - tragedie del genere non dovrebbero mai capitare. Oggi perdiamo un giovane uomo, prezioso per tutta la comunità lunigianese e per tutta la nostra azienda".

