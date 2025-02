Re Carlo III e la regina Camilla saranno a inizio aprile in visita ufficiale in Italia: la quarta all'estero per il sovrano britannico dopo la diagnosi di cancro dell'anno scorso e il primo viaggio nella Penisola - dopo i molti compiuti in passato come principe di Galles - nel ruolo di capo dello Stato e successore sul trono della madre Elisabetta II. Lo annuncia formalmente Buckingham Palace, confermando le anticipazioni dei media.

L'agenda - in attesa di indicazioni più dettagliate e delle date esatte - prevede al momento un incontro con papa Francesco in Vaticano, in occasione del Giubileo, e tappe a Roma e a Ravenna.

«Le Loro Maestà, il Re e la Regina, compiranno visite di Stato nella Santa Sede e nella Repubblica Italiana a inizio aprile 2025», si legge nel comunicato. Il palazzo reale precisa poi che Carlo e Camilla saranno ricevuti «da Sua Santità Papa Francesco per celebrare il Giubileo».

Riguardo alle tappe italiane, il comunicato si limita per ora a evocare «impegni a Roma e a Ravenna», evidenziando la volontà di «celebrare la forte relazione bilaterale fra l'Italia e il Regno Unito». Ulteriori dettagli del programma, conclude Buckingham Palace, saranno resi noti «a tempo debito».

A margine di questa comunicazione, la corte britannica ricorda come il 76enne re Carlo abbia visitato in veste di principe di Galles la Santa Sede 5 volte (la prima nel 1985, la seconda per i funerali di Giovanni Paolo II, poi in due circostanze con Camilla e l'ultima nel 2019 per la canonizzazione del cardinale Newman); nonché come abbia ricevuto in Gran Bretagna tutti e tre gli ultimi pontefici. Mentre evidenzia i 17 viaggi compiuti in passato in Italia prima della sua ascesa al trono quasi due anni e mezzo fa: il primo oltre 40 anni orsono; nel 1984, l'ultimo nel 2021, per il G20, in rappresentanza dell'allora 95enne regina Elisabetta (morta poi l'8 settembre 2022).

Re Carlo e la Regina Camilla festeggeranno proprio il 9 aprile prossimo il 20esimo anniversario del loro matrimonio.

(Unioneonline)

