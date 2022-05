Ha aggredito un ragazzo, sferrandogli un pugno violentissimo e procurandogli una frattura cranica e due ematomi al cervello. Poi dalla provincia di Cuneo, dove è avvenuto il pestaggio, si è diretto in Sardegna, dopo aver preso un volo partito dall’aeroporto di Levaldigi. Ora proprio nell’Isola è ricercato dai carabinieri.

Si tratta di un giovane che, una volta rintracciato, dovrà rispondere di lesioni personali gravi.

L’episodio di violenza è andato in scena lo scorso fine settimana nel Comune di Borgo San Dalmazzo.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore era in compagnia di tre amici e si è scagliato contro un ragazzo e lo ha picchiato, senza motivo e senza che i compagni intervenissero (i tre sono stati infatti denunciati per omissione di soccorso). Quindi si è dileguato, raggiungendo poi l’aeroporto cuneese e decollando alla volta della Sardegna.

La vittima del pestaggio è stata invece soccorsa e portata d’urgenza in ospedale, dove si trova ancora ricoverata in terapia intensiva.

"Mio figlio è vivo per miracolo - ha detto il padre del ferito alla Stampa -. Assurdo, me lo poteva uccidere. Poteva succedere a chiunque. Mi chiedo in che razza di società viviamo, dove per noia o per gioco si aggredisce uno sconosciuto per strada, rischiando di ucciderlo e, comunque, causandogli ferite gravissime".

(Unioneonline/l.f.)

