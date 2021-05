Preso a calci in mezzo alla strada da un carabiniere. Il motivo? Era ancora a passeggio dopo le 22.

Grave episodio a Terzigno, in provincia di Napoli: l’intera scena è stata ripresa da alcune persone affacciate al balcone, che hanno visto il militare colpire più volte il ragazzino.

Secondo le prime ricostruzioni il carabiniere era intervenuto con un collega a seguito di una segnalazione al 112 per schiamazzi in strada. Arrivati sul posto hanno trovato i ragazzini che, tra offese e improperi rivolte ai carabinieri, alla fine si sono allontanati.

IL VIDEO – A poca distanza, però, è rimasto solo quel 16enne che, alla fine, si è trovato solo davanti alle forze dell'ordine. Qui parte il video: appena sceso dall’auto, il militare si sente dire dal ragazzo che non aveva “fatto niente”. Una risposta che non chiude la questione, il militare gli si avvicina e gli sferra tre calci urlandogli di tornare a casa. Il giovane non se lo fa ripetere due volte e, accompagnato da una sequela di improperi, si allontana a passo svelto.

L’INDAGINE INTERNA – Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha deciso di avviare un’indagine interna per fare piena luce sull'accaduto. Attraverso una nota diffusa nel pomeriggio, il Comando ha fatto sapere che sono stati avviati "autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo rigore e convinta inflessibilità, comportamenti inconciliabili con i valori fondanti dell'Arma”. Valori, dicono al Comando provinciale, "di umanità e vicinanza, a cui si ispira quotidianamente l'agire dei tanti Carabinieri che, con sacrificio e dedizione, operano per garantire i diritti e la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio anche la propria vita".

