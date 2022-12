Appena ha compiuto 14 anni sua madre le ha rivelato la verità sul padre, morto di recente: un milionario, che ha avuto con la donna una relazione coniugale. Ora entrambe vogliono che siano loro riconosciuti, e in particolare alla giovane, i diritti sull'eredità dell'uomo.

Succede in Veneto e la vicenda è stata riferita dalla stampa locale. Le identità dei protagonisti sono taciute in nome della privacy.

Non si sa chi fosse l'imprenditore milionario, padre biologico della ragazza, né vi sono dettagli sul reale patrimonio lasciato dall'uomo. Il quale, morto tre anni fa, senza riconoscere la bambina, l'avrebbe sempre sostenuta economicamente, e non solo, restando in contatto con la madre e con la stessa ragazza, all'oscuro del fatto che quell'uomo che ogni tanto vedeva in casa era il suo genitore.

Ora la madre - spiegano i suoi legali al sito del Corriere del Veneto - intende avviare una causa per il riconoscimento della paternità, pronta a portare davanti ai giudici anche il test del dna che confermerebbe il patrimonio genetico comune tra l'ex compagno e la figlia.

