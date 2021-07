Omicidio a Siracusa.

Un 23enne di nazionalità nigeriana è stato fermato dalla polizia per aver ucciso a coltellate un connazionale, lo scorso 12 luglio.

Tra i due c’era stata una violenta lite con il giovane che aveva ricevuto un pugno in faccia dall’altro. A quel punto è tornato armato di un grosso coltello e lo ha colpito a morte con diversi fendenti.

Poi si è dato alla fuga: a permettere la sua identificazione il racconto di alcuni testimoni e l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona.

L'uomo è stato arrestato a Catania grazie alla segnalazione di un assistente capo della Questura etnea, libero dal servizio, che lo ha visto e ha fatto intervenire i suoi colleghi. Il ragazzo, fermato per omicidio, è stato quindi condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida.

