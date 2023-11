Si sono salvati quasi per miracolo i due piloti, uno dei quali sardo, che erano a bordo di un ultraleggero partito da Cesano di Senigallia e precipitato poco distante in zona Monterado di Trecastelli, in provincia di Ancona.

Il velivolo, un Tecnam P92, per motivi in corso di accertamento ha perso quota: il pilota avrebbe tentato un atterraggio d'emergenza vicino al fiume Cesano, in un'area in secca. Forse la vegetazione ha attutito il colpo e le due persone a bordo sono sopravvissute.

Si tratta di N.C., che pilotava l’aereo, e A.S., di origini sarde e residente da anni a Rimini, dove ha ricoperto il ruolo di comandante del Nucleo Elicotteri della Guardia di Finanza.

Tutti e due sono stati trasportati all’ospedale di Ancona con varie fratture ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori del 118.

