Un parapendio è precipitato dopo essersi lanciato dal monte del Legnaio, a Vecchiano (Pisa). Nell’incidente, le cui cause devono essere accertate un 53enne è morto.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha liberato il corpo intrappolato nelle lamiere per affidarlo alle cure del personale del 118 ma per l’uomo non c'era ormai più niente da fare. Inutile anche l'intervento dell'elisoccorso.

Da quanto si è appreso, il parapendio ha improvvisamente perso quota precipitando rovinosamente in un campo di grano. Sull'accaduto indaga la polizia per cercare di ricostruire l'esatta dinamica.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata