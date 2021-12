Una storia quasi surreale, e che arriva dalla Sicilia.

All’ospedale Cervello di Palermo, un giovane dopo avere scoperto di essere positivo al Covid è fuggito dal pronto soccorso. Con tanto di ago della flebo e catetere ancora attaccati. La motivazione? Pare non volesse essere ricoverato nel reparto Covid, spiega chi ha assistito alla scena.

Ad aiutarlo nella fuga sarebbero stati i parenti del giovane, cui il ragazzo si era rivolto per riuscire a mettere in pratica il piano di allontanamento dal pronto soccorso architettato.

Immediato l’intervento degli agenti di polizia, sia per riportare la calma fra personale sanitario e altri pazienti in attesa delle cure sia per cercare di rintracciare il giovane.

Anche i familiari rischiano di finire in quarantena visto che sono venuti a contatto con il parente positivo.

