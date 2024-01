Una donna di 78 anni è morta dopo che la poltrona su cui si trovava, vicino al camino di casa, è andata a fuoco.

Il dramma a Umbertide, in provincia di Perugia. Il figlio ha cercato di domare le fiamme ma per la donna, che stava riposando, non c'è stato niente da fare.

Su quanto successo sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

L'incendio è divampato nella notte tra lunedì e martedì intorno all'una.

L'appartamento è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è all'ospedale di Perugia a disposizione dell'autorità giudiziaria.

