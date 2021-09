Non si fermano in tutta Italia i controlli delle forze dell’ordine e i relativi provvedimenti di chiusura dei locali più noti e frequentati delle mete vacanziere che non rispettano le disposizioni anti-Covid.

L’ultima serrata della serie è stata disposta a Riccione, sulla Riviera romagnola, dove la Polizia è intervenuta nell notte in una nota discoteca trovando in pista oltre mille persone intente a ballare, molte delle quali senza mascherina.

Dopo aver messo fine al gigantesco assembramento, gli agenti della squadra amministrativa hanno così emanato le relative sanzioni, infliggendo al locale anche lo stop per cinque giorni.

