Polemiche nei giorni prima di Natale a Padova. Nella bacheca della chiesa dell’Adorazione eucaristica perpetua, in centro città, è apparso un cartello che recita: "I fedeli sono pregati di non dare l'elemosina ai mendicanti in chiesa e nemmeno nei dintorni".

Don Albino Bizzotto, un sacerdote di Padova, si è detto «scandalizzato», aggiungendo: «Mi dispiace che sotto Natale non ci sia posto per i poveri in chiesa».

Ma l'Opera dell'Adorazione eucaristica perpetua, che gestisce l'edificio sacro, ha precisato che, non essendo una parrocchia, la chiesa è sempre aperta, e «gli accattoni gravitano intorno al luogo di culto a tutte le ore e non solo durante le occasionali funzioni religiose, anche di notte. Questo ha portato problemi anche ai commercianti della zona, che si sono lamentati per la presenza costante di gente che chiede l'elemosina. Alcuni fedeli sono stati avvicinati in orari notturni da alcuni mendicanti molesti che in modo insistente hanno chiesto denaro, non solo disturbando i momenti di culto, ma diffondendo anche un certo senso di insicurezza».

Il rettore della chiesa ha scelto di non rispondere alle polemiche.

