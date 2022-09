Picchiato selvaggiamente da due clienti ubriachi nella notte di mercoledì scorso, è morto ieri sera nell’ospedale Humanitas di Milano, dove era stato ricoverato.

La vittima è un barista egiziano di 57 anni, titolare di un bar a Pero, nell’hinterland milanese. Aveva detto a due ucraini pregiudicati di 26 e 38 anni di andarsene dal locale perché avevano atteggiamenti molesti.

Loro, di tutta risposta, lo hanno preso a calci e pugni sferrandogli anche un colpo con un posacenere in testa. L’uomo, portato in gravissime condizioni in ospedale e trasferito in terapia intensiva, è morto ieri sera.

I due ucraini erano stati arrestati subito e posti ai domiciliari dai carabinieri. L’accusa per loro ora si fa più pesante: non più lesioni gravissime, ma omicidio.

