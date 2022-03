E’ finita in tragedia una rapina in casa avvenuta ieri sera nel Trevigiano. Un anziano di 84 anni è morto stamani in ospedale in seguito alle percosse subite.

Ieri sera il malvivente, un giovane marocchino, ha fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo a Pieve di Soligo, lo ha legato e pestato, Il malcapitato 84enne, Adriano Armellin, è stato colpito anche con una bottiglia di vetro alla testa, riportando gravi lesioni.

E’ giunto in ospedale in condizioni critiche, questa mattina un ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche ha causato il decesso.

Anche il rapinatore è ricoverato in ospedale, piantonato dalle forze dell’ordine. Durante la fuga da casa Armellin infatti è caduto da una finestra fratturandosi un arto. Sono stati gli stessi vicini della vittima a bloccare il malvivente, consegnandolo poi ai carabinieri.

“Un epilogo peggiore non poteva esserci. Penso solo a cosa ha subito questo signore, alla sofferenza patita", le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. “Ci aspettiamo veramente giustizia, se così si può dire, perché davanti alla perdita di una vita umana in una maniera del genere non esiste giustizia. Però non vorrei assistere a situazioni che abbiamo già vissuto in passato”, aggiunge, parlando di “fatto intollerabile” e chiedendo “il massimo della pena” in “tempi rapidi”.

