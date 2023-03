Un urologo sotto accusa per aver deciso di amputare il pene a un paziente sospettando la presenza di un tumore. Ma il tumore, in realtà, non c’era e ora il paziente chiede al medico un congruo risarcimento.

La vicenda è riferita dalla stampa toscana, che cita un fascicolo giudiziario all’attenzione del giudice del Tribunale di Arezzo Claudio Lara, che presiederà l’udienza preliminare il prossimo 9 marzo.

Secondo quanto si apprende, l’intervento errato venne eseguito nel novembre 2018 all’ospedale San Donato di Arezzo.

