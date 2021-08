Pausa pranzo seduti per terra o su sedie di fortuna negli spazi esterni dell’Ikea di Piacenza per i dipendenti che, privi di Green pass, non possono consumare cibo negli spazi aziendali.

Un quotidiano locale ha pubblicato una foto di dipendenti che seduti per terra mangiano un panino.

Nel magazzino c'è divieto di sosta a consumare cibo negli spazi aziendali - comprese le aree break - per chi non è in possesso del Green pass. Si può prendere il caffè ma non sostare, neppure, ad esempio, per mangiare le merendine.

"Il ministero impone il Green pass nei luoghi dove c'è somministrazione, e l'azienda ha esteso l'interpretazione in maniera restrittiva, poi ha ridotto l'orario di ingresso in mensa, prima di tre ore, dalle 11 alle 14, ora di un'ora, dalle 12 alle 13", spiega Salvatore Buono che per la Cisl segue il settore logistico.

I dipendenti sono circa 1.200 e secondo alcune stime del sindacato meno della metà è vaccinato. E non sempre perché è un no vax: “Molti addetti sono di origine straniera e potrebbero essere poco informati o propensi alla prenotazione”, viene spiegato.

Di qui l'idea del sindacato di portare un camper vaccinale fuori dell'impianto. Inoltre, aggiunge Buono, "per chi non ha il Green pass chiediamo una tensostruttura per far mangiare le persone in modo più dignitoso".

