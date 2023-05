Momenti di tensione a Napoli, di fronte al Duomo, dove un senza fissa dimora di origine africana ha aggredito un agente della Municipale con una spranga. L’uomo aveva chiesto al clochard di alzarsi dal porticato, che si trova proprio davanti all'ingresso del Museo del Tesoro di San Gennaro, meta di numerosi turisti.

Ferito alla testa e a terra, l’agente avrebbe sparato l’immigrato alla gamba quando quest’ultimo, in preda all’ira, era sul punto di colpirlo ancora. Sul posto sono accorsi numerosi passanti che hanno provato a sedare la lite, bloccando l’aggressore e prestando i primi soccorsi. A seguito dell’aggressione però le Forze dell’Ordine hanno dovuto fermare un tentativo di linciaggio ai danni dell’africano: qualcuno tra la folla ha provato a colpirlo, altre donne hanno applaudito all’intervento della Polizia.

Per le ferite riportate l'agente è stato trasportato all'Ospedale del Mare mentre il senza fissa dimora, che non è in pericolo di vita, al Vecchio Pellegrini.

