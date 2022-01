Un party tra positivi è stato organizzato a Mira Taglio (Venezia) e quattro ragazzi sono stati denunciati.

I vicini di casa sapevano che era in corso una quarantena in quell’appartamento: quando hanno sentito i rumori tipici di una festa e sentito voci di persone che lì non abitano hanno allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato quattro ragazzi che festeggiavano l’arrivo del nuovo anno. Tutti avrebbero dovuto essere isolati perché positivi al Covid.

I militari sono stati allertati dai condomini alle tre del mattino. Il ventenne era stato isolato dai familiari ed era solo in casa in quarantena, ma ha organizzato una festicciola di fine anno.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato i presenti con le dovute precauzioni e dato il via alle verifiche con la Asl, scoprendo che tutti gli ospiti, oltre al padrone di casa, erano in isolamento perché positivi al coronavirus.

“Siamo tutti positivi e qui dentro ci siamo solo noi, cosa cambia?”, hanno chiesto i ragazzi. I militari con calma hanno spiegato i rischi della situazione, soprattutto per i condomini, e denunciato i giovani.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata