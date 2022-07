Ha partorito per strada, nella zona di Lignano Sabbiadoro (Udine) in cui si trova la stazione delle corriere, poi ha abbandonato il figlioletto ed è tornata a casa.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio quando il personale del bar della stazione ha visto il neonato sul marciapiede e ha chiesto l’intervento di un’ambulanza che ha portato il piccolo in ospedale, dove si trova in buone condizioni.

I carabinieri, seguendo le tracce ematiche, hanno rintracciato la madre nella sua abitazione, distante qualche centinaia di metri. Era in stato confusionale – si sa che era già seguita dai Servizi sociali – e non ha saputo spiegare il suo gesto. Anche lei è stata ricoverata per l’emorragia seguita al parto.

