Parto record all’ospedale San Giovanni di Dio a Firenze. Si tratta di tre gemelli omozigoti, tre bambini identici nutriti da una placenta.

"È un caso molto raro che si verifica circa in un caso ogni 100.000 nascite - spiega la dottoressa Anna Franca Cavaliere, direttrice di ostetricia e ginecologia -. I tre gemelli sono stati concepiti naturalmente da un unico ovulo che qualche giorno dopo la fecondazione si è diviso dando origine a tre sacchi amniotici, ognuno contenente un feto ma sostenuti da una sola placenta".

La gravidanza trigemellare, ha aggiunto Cavaliere, "non è un evento comune, e in tali casi la monocorialità è ancor più rara e non certo senza rischi".

Il parto, sottolinea la Asl "è andato nel migliore dei modi e i bimbi sono nati alla 32esima settimana con taglio cesareo come era prevedibile in caso di parto trigemino". Pur nati prematuri, "hanno tutti un buon peso: 1.730, 1.724 e 1.500 grammi".

"Adesso - afferma la Asl - sono in terapia intensiva neonatale e stanno bene". I genitori hanno appreso al terzo mese di gravidanza dell'arrivo di tre bambini. "È stata una bella notizia – raccontano - che ci ha colti con stupore ma eravamo preoccupati per i possibili rischi che si potevano verificare durante la gestazione".

