«Papà sta picchiando mia mamma, venite per favore».

È la richiesta di aiuto arrivata al centralino del 112 da un ragazzino di 11 anni, che nell’abitazione di famiglia, ad Ancona, stava assistendo a una violenta lite tra i genitori, sfociata in aggressione.

E così, in pochi minuti, nella casa, nel quartiere del Piano San Lazzaro, sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato l'uomo, un 50enne italiano. Ora si trova nel carcere anconetano di Montacuto per l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

La donna, di nazionalità straniera, lo aveva già denunciato nei mesi scorsi e, per i fatti da lei riferiti, doveva essere sentito in questi giorni dal pubblico ministero titolare del fascicolo d'indagine.

