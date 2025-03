Le condizioni di Papa Francesco restano stazionarie, ma anche oggi si sono registrati «lievi miglioramenti» sia per la situazione respiratoria sia per quella motoria, per le quali il Santo Padre continua a fare fisioterapia tutti i giorni.

È quanto riferisce la sala stampa vaticana sulle condizioni di Bergoglio, ricoverato da oltre un mese al Policlinico Gemelli.

Confermata dunque la stabilità nel quadro complesso, con il Papa che oggi ha alternato terapia, fisioterapia, preghiera e lavoro.

Anche la notte scorsa, precisa la Santa Sede, Francesco non ha fatto uso della ventilazione meccanica ma è stato aiutato con l'ossigeno ad alti flussi. Ad ogni modo, proseguono i portavoce vaticani, occorre ancora «prudenza perché non si tratta di uno stacco definitivo ma di una progressiva riduzione».

