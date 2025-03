Ventiquattresimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco, con i medici che questa sera non hanno fornito il classico bollettino di aggiornamento delle sue condizioni.

Da fonti vaticane, però, si apprende che prosegue la situazione di stabilità per il Santo Padre, con lievi e graduali miglioramenti all’interno di un quadro complesso.

Il Papa è ricoverato da venerdì 14 febbraio, con l’ingresso in ospedale a seguito di una polmonite bilaterale. I medici oggi non si sono espressi, ma al momento non risulta che ci siano state decisioni sullo scioglimento della prognosi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata