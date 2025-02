«Il Papa nella notte ha dormito bene e ora sta riposando». È il messaggio diffuso in mattinata dalla Santa Sede, che comunica dunque come stia proseguendo il ricovero del Santo Padre per curarsi dalla polmonite bilaterale da cui è stato colpito nei giorni scorsi. Bergoglio «prosegue la terapia», ha effettuato «nuove analisi» e il suo umore è «buono», riferiscono fonti vaticane. Il Papa, prosegue la nota, «è al corrente di quello che avviene, in particolare delle iniziative di preghiera dei fedeli». Francesco è ancora sottoposto a ossigenoterapia e sta in poltrona, stamattina «si è svegliato, ha fatto colazione e segue la terapia».

La situazione è «stabile» rispetto a quella di ieri sera, quando il bollettino medico parlava di un «lieve miglioramento». «La lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata», spiegavano anche dalla Santa Sede, mentre «la TAC torace ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare».

Nella nota si aggiunge: «Gli esami ematochimici ed emacrocitometrici di oggi hanno confermato il miglioramento di ieri». Ancora: «Continua l'ossigenoterapia ad alti flussi; anche oggi non ha presentato crisi respiratorie asmatiformi». E continua anche la fisioterapia respiratoria.

La prognosi rimane comunque riservata, con il Pontefice che nella mattinata di ieri ha ricevuto l'Eucarestia, mentre nel pomeriggio si è dedicato alle attività lavorative».

