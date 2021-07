Dopo una settimana Papa Francesco torna a farsi vedere in pubblico per la preghiera dell’Angelus.

Dopo la convalescenza al Gemelli di Roma, il Santo Padre si è affacciato al balconcino del decimo piano adiacente all’appartamento in cui è ricoverato.

Sotto una gremita folla di fedeli, che lo ha accolto con un grande applauso e gridando “Viva il Papa”.

"Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono contento di poter mantenere l'appuntamento domenicale dell'Angelus, anche qui dal Policlinico 'Gemelli'”, ha esordito Bergoglio.

"Vi ringrazio tutti: ho sentito molto la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore”.

Il Papa ha posto l’accento sull’importanza di un “buon servizio sanitario accessibile a tutti”.

"In questi giorni di ricovero in ospedale, ho sperimentato quanto sia importante un buon servizio sanitario gratuito e accessibile a tutti come c’è in Italia e in altri Paesi. E’ un bene prezioso che bisogna mantenere”.

Le istituzioni gratuite vanno salvate, sottolinea Bergoglio, che poi parla anche di quelle cattoliche: “Anche nella Chiesa succede a volte che qualche istituzione sanitaria per una non buona gestione non va bene economicamente. Il primo pensiero che ti viene è venderla, ma la tua vocazione di Chiesa non è avere dei quattrini, ma fare il servizio e farlo gratuitamente. Non dimenticatevi: salvare le istituzioni gratuite”.

