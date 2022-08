Tutto rinviato a oggi sperando che il meteo sia clemente. Il violento acquazzone che si è abbattuto ieri su Siena alle 16.30 ha costretto il Comune a posticipare il Palio dell'Assunta di un giorno.

Il rovescio è arrivato un attimo prima che il corteo storico e i figuranti facessero il loro ingresso in una piazza del Campo già gremita di contradaioli e turisti. I nuvoloni grigi hanno scaricato la pioggia e l'anello di tufo di colpo non è più stato idoneo a ospitare la corsa. Almeno per un giorno.

"Impossibile pensare di effettuare il Corteo Storico e la Carriera con la pista rovinata dal maltempo", ha detto il sindaco Luigi De Mossi sottolineando che "non c'era nessuna possibilità di scelta: la quantità di acqua scesa, in breve tempo ha reso subito impraticabile la pista, rendendo impossibile una Carriera in piena sicurezza, per cui siamo stati obbligati a esporre la bandiera verde, ovvero a rinviare a domani Corteo e Palio, con i medesimi orari".

"I dipendenti comunali si metteranno subito al lavoro per ripristinare le giuste condizioni del tufo", ha poi concluso il sindaco.

Dunque, tutti a casa. Anche gli ospiti. Il segretario della Lega Matteo Salvini era atteso ospite del Comune con la fidanzata Francesca Verdini, ma è tornato indietro e oggi ha un impegno pubblico in Versilia, quindi per quest'anno non ritorna. Da giorni c'era rumor per una presenza di Enrico Letta, ospite di Fondazione Mps, in Palazzo Sansedoni, ma dopo la lunga notte della direzione a Roma è stato fatto sapere che l'invito veniva definitivamente declinato. Promette invece di tornare domani al Campo il sottosegretario Pierpaolo Sileri, altro ospite.

L'ultimo rinvio a causa della pioggia risale al 16 agosto 2015 e prima ancora si deve risalire a luglio del 1997.

