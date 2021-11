È un sardo la vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto stamattina a San Quirico, Genova.

Carlo Manca, 48enne originario di Capoterra, lavorava per una ditta, la Cosmin, che eseguiva opere in subappalto per la Sigemi.

Da quanto emerso finora, l’operaio indossava il casco e stava sganciando dei grossi tubi (di circa 10 metri ognuno) dalle cinghie dopo che la gru li aveva appoggiati su una sorta di cavalletto.

Per motivi ancora da accertare, uno dei tubi è scivolato colpendo Manca e facendolo cadere all'indietro.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili, gli agenti delle Volanti e gli ispettori della Asl.

Tutta l'attrezzatura è stata messo sotto sequestro e sono stati ascoltati i compagni di lavoro della vittima, che lascia la moglie e due figli. Inoltre gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza all'interno dell'area per ricostruire la dinamica della tragedia.

(Unioneonline/s.s.)

