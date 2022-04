Tragedia nella sede del ministero degli Esteri a Roma.

Questa mattina un operaio di 39 anni è morto precipitando nel vano ascensore durante alcuni lavori di manutenzione.

In base ad una prima ipotesi, sarebbe salito sulla cabina e lì, per motivi ancora da accertare, potrebbe essersi verificata una anomalia nel funzionamento della modalità ''manutenzione". La cabina dell'ascensore si sarebbe messa in moto facendo cadere l'operaio che è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Trionfale oltre al personale del 118. La Procura di Roma ha avviato un procedimento.

