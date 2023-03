Tragedia questa mattina in un’azienda agricola di Annone Veneto, in provincia di Venezia, dove un operaio è morto dopo essere caduto da un’impalcatura.

La vittima è il 40enne Michele Davanzo: secondo una prima ricostruzione, stava lavorando come dipendente di una ditta esterna all'interno della Genagricola Spa, nei pressi di una tenuta vitivinicola, quando si è consumata la tragedia.

Sul posto gli operatori sanitari con l'ambulanza del Suem 118, che però non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'operaio per i traumi riportati nella caduta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di San Stino di Livenza e i tecnici dello Spisal, che stanno compiendo gli accertamenti su dinamica e misure di sicurezza.

L'indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone.

