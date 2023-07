Momenti di terrore a Senna Comasco (Como) dove lunedì notte – intorno alle 4 – un’ondata di fango e grandine si è abbattuta su una casa, travolgendo nel sonno le due inquiline.

Si tratta di due donne, madre e figlia, di 91 e 62 anni. La valanga ghiacciata le ha colte all’improvviso, mentre erano nel letto. Nell’incidente è morto anche il loro cane, che si trovava in giardino.

Sul posto il 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Le donne sono state trasportate in stato di ipotermia all'ospedale Sant'Anna. Per l’anziana, ora al pronto soccorso, la prognosi è riservata. La figlia, le cui condizioni sono apparse da subito più gravi, si trova ora in terapia intensiva.

