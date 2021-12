La variante Omicron dilaga in tutto il mondo. E l’allerta si alza anche in Europa soprattutto considerando le Festività imminenti, con tutte le tradizionali occasioni di incontri in famiglia.

"Una nuova tempesta sta arrivando" in Europa ed "entro poche settimane dominerà in più Paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull'orlo del baratro", ha detto il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge invitando tutti a fare la terza dose di vaccino. "Boost, boost, boost", ha esortato sottolineando che "il booster è la difesa più importante contro Omicron".

IN ITALIA – Domani a Palazzo Chigi si terranno una nuova cabina di regia e un consiglio dei ministri per fare il punto sui numeri e stabilire nuove restrizioni. Sul tavolo l’obbligo di tampone anche ai vaccinati che vogliono andare in stadi, concerti, discoteche o partecipare a grandi eventi. Ma anche la mascherina all'aperto ovunque, l'allargamento ad altre categorie di lavoratori o settori dell'obbligo di vaccinazione e la riduzione della validità del Green pass a sei mesi.

Il premier Mario Draghi, oggi in conferenza stampa alle 10.30, si attesta intanto sulla linea della prudenza: "L'arrivo della stagione invernale e la diffusione della variante Omicron - spiega - ci obbligano alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi".

Possibili anche "raccomandazioni" a limitare il numero di persone in casa ed indicazioni per impedire festeggiamenti con assembramenti per l'ultimo dell'anno.

Intanto le partenze per le feste, le cene, le riunioni familiari, le uscite conviviali stanno spingendo gli italiani a “tamponarsi” con un ritmo mai raggiunto prima. Nelle ultime 24 ore i test hanno toccato la cifra record di 852mila. Ed è primato anche per i Green pass da tampone e non da vaccino: ieri sono stati 1.034.214. Frequenti nelle città, quindi, le file davanti alle farmacie. "L'aumento - rileva il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia - c'è un po' ovunque ma la situazione è sotto controllo. Abbiamo assunto ulteriore personale e allestito gazebo. Quindi il surplus di lavoro per il Natale non ci spaventa".

