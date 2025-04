Oltre 40mila prodotti contraffatti - tra profumi, cosmetici, accessori, capi di abbigliamento e materiale hi-tech - per un valore stimato in circa un milione di euro, sono stati sequestrati nei giorni scorsi, dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli a Orta di Atella, in provincia di Caserta.

I finanzieri hanno denunciato per contraffazione e ricettazione due 30enni della provincia di Napoli, che, con fare circospetto, stavano sistemando dei pacchi all'interno di un locale seminterrato.

La successiva perquisizione ha consentito di scoprire gli oltre 40 mila articoli contraffatti stoccati in vero e proprio "deposito del falso": il packaging era visibilmente difforme da quello originale e dalla verifica dei codici qr è emerso che, diversamente dai prodotti autentici, non reindirizzavano i browser ai siti web ufficiali delle note case produttrici.

La merce, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre un milione di euro, considerati i prezzi praticati al dettaglio dei prodotti originali, molti dei quali di largo consumo e sponsorizzati su piattaforme online come tendenze del momento.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata