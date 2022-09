Cercava di nascondere il forte odore di hashish con la naftalina, ma non ha funzionato.

Un 37enne incensurato di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, è stato arrestato con le accuse di detenzione di droga a fini di spaccio.

Fermato dai Carabinieri all'altezza dello svincolo autostradale di Casoria, in provincia di Napoli, l’uomo aveva in auto pacchi di iuta sigillati. Tutti riportavano la scritta "136 + BMX" e, in copertina, le foto di frutti esotici dell'America latina e centrale come l'annona cherimola e l'avocado.

E invece nelle scatole erano stati nascosti ben 231 chili di hashish, pronti alla vendita, per un valore di mercato di 2 milioni di euro.

L’arrestato è stato trasferito in carcere mentre sono in corso indagini da parte dei Carabinieri sulle origini dello stupefacente.

